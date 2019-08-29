ЗВЕЗДЫ

Экс-жена Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом

Дарья Жукова собирается связать себя узами брака с наследником судостроительной компании.

Экс-жена Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом
Дарья Жукова. фото: globallookpress.com

Дарья Жукова известный предприниматель. Светская львица также много путешествует и дружит с голливудскими звездами, а также мировыми знаменитостями. Этим летом она отдохнула в Испании в компании Кэти Перри и Орландо Блума. После развода с Романом Абрамовичем в 2017 году у девушки закрутился роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Они часто вместе путешествуют, а в прошлом году даже вместе отметили Рождество.

В июле в СМИ просочилась информация, что Дарья готовится к свадьбе. Инсайдеры сообщили зарубежному изданию, что избранник светской львицы сделал ей предложение. Это произошло на вечеринке в честь ее дня рождения, которая была организована 8 июня в знаменитом клубе Red Haroo в Нью-Йорке. А в августе Дарья подтвердила слухи. Во время отдыха с подругами она продемонстрировала помолвочное кольцо.

Жукова сейчас отдыхает вместе с дочерью известно продюсера Дэвида Фостера Сарой. В соцсети девушка опубликовала фото Дарьи и своей сестры Эрин Фостер, написав: «Война невест». В кадре подружки показывали свои колечки. Дело в том, что сестра Сары тоже недавно обручилась. Уже скоро она станет женой предпринимателя Саймона Тихмана. Бывшая жена Абрамовича выглядела очень счастливой, хвастаясь своим кольцом.

Дарья Жукова и Эрин Фостер. фото
Дарья Жукова и Эрин Фостер. фото: instagram.com/sarafoster/

Напомним, что Жукова прожила в браке с Романом много лет. У них есть дети: сын Аарон-Александр, появившийся на свет в 2009 году, а также дочка Лея, которой всего шесть лет. После расставания бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Они вместе заботятся о наследниках и иногда двоем появляются на публике.

А вам нравится новый избранник Дарьи?

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Дарья Жуковазвездные романыРоман Абрамович

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Экс-жена Романа Абрамовича похвасталась помолвочным кольцом
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