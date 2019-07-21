Инсайдер: Даша Жукова выйдет замуж за греческого миллионера

По данным источников, знакомых с ситуацией, пара скрыла помолвку от прессы.

Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова еще недолго будет находиться в статусе свободной женщины. По данным инсайдеров, она согласилась выйти замуж за своего бойфренда, греческого миллионера Ставроса Ниархоса.

По данным портала Page Six, наследник судостроительной компании сделал предложение Жуковой в июне. При этом пара решила скрыть помолвку от прессы. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, Дарья и Ставрос намерены сыграть свадьбу в этом году. Сейчас они продумывают, как пройдет это торжественное мероприятие.

Что касается прошлого брака Жуковой, то с Абрамовичем ей удалось сохранить хорошие отношения, отмечает инсайдер.

Напомним, что Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись летом 2017 года. В браке у них родилось двое детей — сын Аарон-Александр и дочь Лея.

Со Ставросом бизнес-леди была знакома много лет, а уже ближе к концу 2017 года их заметили на свидании. Официально свои отношения пара подтвердила в 2018 году.