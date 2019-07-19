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Дарья Жукова опубликовала фото своего отпускного завтрака

Бизнес-леди и основатель Музея современного искусства «Гараж» встречает утро с книгой о Петре Великом.

Дарья Жукова опубликовала фото своего отпускного завтрака
Дарья Жукова/instagram.com/dasha_zhukova_fp/

Дарья Жукова показала своим подписчикам, как проходит ее утро на отдыхе. На фото, опубликованном светской львицей в Instagram, она возлежит среди подушек на большом белом диване с книгой о Петре Первом.

На снимке Даша с улыбкой выглядывает из-под широкополой шляпы. На ней легкое платье бледно-лимонного оттенка. Жукова искусно показала обнаженные ноги. Рядом с красоткой лежит мобильный телефон и стоит небольшой деревянный поднос с чашкой и большим бокалом красного вина. Никаких комментариев к фото Дарья не оставила. Судя по тропической природе, она проводит время на отдыхе в теплой стране.

Как пишут СМИ, Жукова продолжает встречаться с наследником судостроительной компании Ставросом Ниархосом. Не так давно папарацци сняли пару, взявшуюся за руки и гуляющую по Верхнему Ист-Сайду в Нью-Йорке. Впервые о романе Дарьи Жуковой и Ставроса заговорили в 2017 году, спустя несколько месяцев после официального заявления о расставании основательницы Музея современного искусства «Гараж» и Романа Абрамовича.

Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова стали родителями в 2009 году, у них родился сын Аарон. В 2013-м на свет появился второй общий ребенок, дочь Лея. От предыдущего брака у Абрамовича есть еще пятеро детей.

Расставаясь, Роман и Дарья заявили, что останутся друзьями ради детей и деловыми партнерами ради общих бизнес-проектов. Пара сдержала обещание. В конце июня этого года они вместе присутствовали на открытии выставки в «Гараже» «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», подготовка к которой длилась более двух лет.

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Тэги:

Дарья ЖуковаПетр ПервыйРоман АбрамовичСтаврос Ниархос

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Дарья Жукова опубликовала фото своего отпускного завтрака
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