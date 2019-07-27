Даша Жукова отдохнула в компании Кэти Перри и Орландо Блума

После слухов о помолвке с греческим миллионер бывшая жена Абрамовича отправилась на испанский курорт.

Даша Жукова отправилась на яхте, чтобы отдохнуть на побережье в Испании. На острове Майорка компанию ей составили Кэти Перри и Орландо Блум. Экс-супруга Романа Абрамовича весла себя сдержанно, в то время как американская певица с удовольствием ныряла со скалы, сообщает The Sun.

Кэти Перри начала встречаться с актером в 2016 году. За несколько лет звездная пара успела расстаться и вновь сойтись. В феврале Орландо Блум сделал любимой предложение руки и сердца. Кэти Перри согласилась, однако играть свадьбу звезды пока не торопятся.

В свою очередь, у Даши Жуковой тоже произошли перемены в личной жизни. Инсайдеры сообщают, что в июне ей сделал предложение греческий миллионер Ставрос Ниархос. Пара скрывает помолвку от прессы, однако ходят слухи, что они поженится уже в этом году. Напомним, Даша Жукова рассталась с Абрамовичем два года назад. В браке экс-супруги воспитывали двое детей.