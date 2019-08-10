Даша Жукова провела отпуск с возлюбленным-миллиардером в Хорватии

Дарья Жукова в прошлом году объявила о расставании с Романом Абрамовичем. Они прожили вместе 10 лет. После этого экс-супруги предпочли остаться друзьями. К тому же, у них есть общие дети: сын Аарон-Александр и дочь Лея, что стало еще одним поводом для того, чтобы не устраивать скандала. Теперь олигарх вновь стал холостым, а вот его бывшая возлюбленная уже нашла нашла себе нового спутника.

Уже не раз Дарья была замечена в компании греческого миллиардера Ставроса Ниахроса. Они любят путешествовать вместе. К тому же, Рождество влюбленные тоже провели вместе в теплой компании друзей. А после слухов о том, что завидный жених в июле сделал предложение руки и сердца светской львице, пара уехала в Хорватию. Первое время Жукова лишь хвасталась золотистым загаром, а в августе она поделилась романтичным фото со своим возлюбленным.

В кадре девушка позирует в воде вместе со Ставросом. Они вместе смотрят в камеру, при этом Дарья широко улыбается. Она сделала себе забавную прическу: два пучка на голове «омолодили» бизнес-леди. Бывшая жена Абрамовича также выбрала эффектный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

К слову, влюбленным было не скучно на отдыхе. Они не только плавали и загорали вместе с друзьями, но также устраивали велопрогулки и рассматривали местные достопримечательности. Поклонники с нетерпением ждут, когда Дарья и ее избранник сыграют свадьбу. К слову, греческого бизнесмена можно смело назвать Казановой, так как ранее он крутил романы с Линдси Лохан и Пэрис Хилтон. Также он близко общается с принцами Уильямом и Гарри из британской королевской семьи.

А вам нравится эта пара?