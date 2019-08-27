Тарзан намекнул на самое главное в жизни любого мужчины

Известный бодибилдер Тарзан выложил в Instagram новое провокационное фото. 49-летний муж Наташи Королевой запечатлел себя с гигантским бутафорским перцем чили между ног.

«Главное, ребята, перцем не стареть!» — обратился культурист к мужской аудитории.

Но на снимок больше отреагировали женщины, оставив множество смайликов в комментариях.

Напомним, недавно артист отпраздновал 16 лет брака с Наташей Королевой. Певица призналась, что она не только любит своего супруга, но и постоянно «кайфует и сексует» с ним. У пары растет 17-летний сын Архип, который недавно решил, что хочет стать музыкантом.

больше по теме Наташа Королева прикрыла собой раздевшегося на пляже Тарзана На новом снимке в соцсети Глушко предстал без одежды.

Добавим, что Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) регулярно выкладывает в Сеть эпатажные фото и видео на тему своего тела. В подписчиках у него — не только поклонники, но и хейтеры, критикующие артиста за излишнюю откровенность.

А вам нравится Instagram Тарзана или вы никогда бы на такое не подписались?