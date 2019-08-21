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Королева и Тарзан поздравили друг друга с 16-ой годовщиной свадьбы

Звездная пара уже долгие годы сохраняет крепкую семью.

Королева и Тарзан поздравили друг друга с 16-ой годовщиной свадьбы
Королева и Тарзан вместе уже почти два десятилетия. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

Супруг певицы Наташи Королевой, известный бодибилдер Тарзан, трогательно поздравил свою жену в Instagram. 21 августа 2003 года они поженились и вот отмечают шестнадцатую годовщину брака. Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) выложил романтичное видео со своей возлюбленной, оставив под ним множество «сердечек» и «поцелуйчиков».

«Спасибо за 16 лет счастья!» — написал 49-летний артист.

Королева тоже опубликовала романтический пост.

«Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали, мы с тобой, мой сладусик,  кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное — любим друг друга с каждым годом все сильнее!» — призналась певица.

Добавим, что у пары есть сын Архип, которому сейчас 17 лет. Недавно в прессе про него написали, что парень готовится сделать звездных родителей бабушкой и дедушкой. Королева гневно опровергла эти слухи.

А вы так же романтично поздравляете свою вторую половину с годовщинами?

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годовщина свадьбыКоролева и ТарзанНаташа КоролеваТарзан

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Королева и Тарзан поздравили друг друга с 16-ой годовщиной свадьбы
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