Королева и Тарзан поздравили друг друга с 16-ой годовщиной свадьбы

Супруг певицы Наташи Королевой, известный бодибилдер Тарзан, трогательно поздравил свою жену в Instagram. 21 августа 2003 года они поженились и вот отмечают шестнадцатую годовщину брака. Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) выложил романтичное видео со своей возлюбленной, оставив под ним множество «сердечек» и «поцелуйчиков».

«Спасибо за 16 лет счастья!» — написал 49-летний артист.

Королева тоже опубликовала романтический пост.

«Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали, мы с тобой, мой сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное — любим друг друга с каждым годом все сильнее!» — призналась певица.

Добавим, что у пары есть сын Архип, которому сейчас 17 лет. Недавно в прессе про него написали, что парень готовится сделать звездных родителей бабушкой и дедушкой. Королева гневно опровергла эти слухи.

А вы так же романтично поздравляете свою вторую половину с годовщинами?