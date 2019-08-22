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Наташа Королева поделилась кадрами со своей топазовой свадьбы

Певица счастливо живет в законном браке с Тарзаном уже 16 лет.

Наташа Королева поделилась кадрами со своей топазовой свадьбы
Наташа Королева /instagram.com/koroleva__star/

Танцор Сергей Глушко и певица Наташа Королева 21 августа отметили топазовую свадьбу. Это 16 лет с момента заключения брака. Фото- и видеоидеокадрами с празднества они поделились с подписчиками.

Вечеринку звездная семья провела у себя на даче, пригласив тамаду и празднично оформив усадьбу красивыми фонарями. Наташа Королева одела чарующее красное платье в белый горох с кружевом и фату невесты.

46-летняя певица сказала, что несмотря на свой возраст, до сих пор верит в волшебство и с удовольствием поет песню «Маленькая страна».

«Эта страна существует, и каждый человек может создать ее у себя даже на огороде», — сказала она.

Как выразилась Королева, ее муж в день сапфировой свадьбы «решил соригинальничать» и подарил любимой синие тюльпаны. Певица иронично заметила, что эти цветы ее никак не отпускают.

Ранее Наташа Королева призналась в вечной любви Сергею Глушко, а Сергей – Наташе. Пара не обращает внимания на сплетни и пересуды и много лет счастливо живет в браке. Кстати, фактически их союз продолжается намного больше. Ведь даже их общему сыну Архипу уже 17 лет.

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Наташа Королева поделилась кадрами со своей топазовой свадьбы
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