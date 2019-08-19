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Тарзан показал упражнение для эффекта подтянутого живота

Бодибилдер раскрыл один из секретов своей фигуры.

Тарзан показал упражнение для эффекта подтянутого живота
Тарзан продолжает эпатировать публику. Фото: Alena Kalita/Russian Look

Муж Наташи Королевой и известный бодибилдер Сергей Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, сделал публикацию в Instagram для тех подписчиков, которые хотят улучшить свое тело. 49-летний мужчина отметил, что среди большого количества негатива, который льют на него пользователи социальных сетей, иногда попадаются просьбы рассказать о своих тренировках и особых секретах.

«Тренинг — это ваше упорство, умение терпеть и сильная мотивация, а вот «секретики»… Еще раз хочу обратить ваше внимание на вакуум. Настоятельно рекомендую!» — написал Тарзан.

Он выложил видео, на котором наглядно продемонстрировал это упражнение. Оно заключается в полном выдыхании воздуха из легких и максимальном втягивании живота. В результате, пресс человека должен стать более подтянутым.

Многие подписчицы Тарзана отметили, что не обратили внимания на его живот, так как бодибилдер очень близко подошел к камере, демонстрируя, скорее, паховую область, нежели пресс.

А вы делаете «вакуум» для улучшения фигуры?

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Тэги:

животпресссекреты красотыСергей ГлушкоТарзантренировки звезд

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Тарзан показал упражнение для эффекта подтянутого живота
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