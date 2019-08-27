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«Только не это!»: Королева выступила против желания сына стать музыкантом

Архип заинтриговал поклонников фотографиями в Сети с синтезатором и микрофоном.

«Только не это!»: Королева выступила против желания сына стать музыкантом
Архип Глушко и Мария Слугина/instagram.com/slugina_64/

Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Тарзана, выложил на свою страничку в Instagram интригующие кадры, на которых 17-летний парень поет в микрофон и играет на синтезаторе.

«Пора заняться семейным бизнесом. Мы готовы покорять вершины», — подписал он фотографии.

Его мама тут же отреагировала комментарием: «Ой только не это! Еще одного артиста я не выдержу!» «А вот придется», — ответил сын.

Означает ли это, что Архип решил пойти по стопам родителей, неизвестно. Но практически в это же время его девушка Мария Слугина, бывшая участница телепроекта «Дом-2», выставила похожий пост.

Она также разместила фото с микрофоном и написала о некоем прослушивании, которого она давно ждала и вот оно наконец-то свершилось. Девушка призналась, что мечтает стать певицей. Поэтому можно предположить, что Архип намекал не на себя в качестве музыканта, а на Марию.

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Архип ГлушкоНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей ГлушкоТарзан

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«Только не это!»: Королева выступила против желания сына стать музыкантом
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