ЗВЕЗДЫ

Коллега Савельевой рассказала, на кого похож ее четырехмесячный сын Леон

Певица продемонстрировала свое детское фото, а нынешняя солистка группы «Фабрика» Саша Попова сделала комментарий-намек.

Коллега Савельевой рассказала, на кого похож ее четырехмесячный сын Леон
Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева девять лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Долгое время они лишь мечтали о совместном ребенке. У актера есть взрослая дочка от прошлых отношений Анастасия, которая живет в США, а вот у бывшей солистки группы «Фабрика» до недавнего времени детей не было. 27 марта она впервые стала мамой, подарив своему избраннику сына Леона. Теперь артистка привыкает к новому статусу.

В августе Саша постепенно начала возвращаться к работе. Она трудится над новым треком. В свободное время, когда малыш накормлен и спит, певица перебирает архивные фото и видео, чтобы избавиться от ненужных кадров в телефоне. Ей уже удалось найти ролик, где она запечатлена в юности, а также снимок с мужем трехлетней давности. Теперь Савельева добралась до детского альбома. Она показала, как выглядела во младенчестве.

На черно-белом снимке будущая звезда запечатлена в светлой рубашке. У нее тогда только начинали расти волосы на голове, а глаза были очень большими.

«1984г. Мне 6 месяцев. На месяц больше чем Леончику. Новый этап родительства начался: ищем сходство на детских фото», — написала Саша.

Одной из первых на снимок отреагировала участница группы «Фабрика», которая в свое время заняла место Сати Казановой в коллективе. «Сходство ещё какое», — призналась Саша Попова. Отметим, что супруги пока не показывают наследника. Однако теперь стало ясно, на кого он больше похож — на маму. Поклонники пришли в восторг от снимка. Они подчеркнули, что Савельева остается такой же милой как на фото даже спустя годы.

фото: instagram.com/sasha_savelieva/

А вы храните свои детские фотографии?

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Коллега Савельевой рассказала, на кого похож ее четырехмесячный сын Леон
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