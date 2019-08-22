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Неузнаваема: Савельева поделилась видеороликом 20-летней давности

Певица, как оказалось, умеет играть на флейте.

Неузнаваема: Савельева поделилась видеороликом 20-летней давности
Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева прославилась благодаря «Фабрике звезд». Именно там сформировалась группа «Фабрика», частью которой стала очаровательная блондинка. В этом году девушка начла сольную карьеру. Она стала мамой, поэтому теперь старается больше времени проводить с семьей. В марте она родила сына Леона своему мужу Кириллу Сафонову. С тех пор жизнь артистки изменилась. Все ее внимание сконцентрировано на ребенке, но иногда она перекладывает обязанности на мужа.

В свободное время Савельева перебирает старые архивы со снимками и видеороликами. Она хочет очистить свой телефон от ненужных файлов. На днях она нашла запись, которая была сделана 20 лет назад. Мало кто знает, что певица с отличием окончила два отделения в музыкальной школе им. Дунаевского — фортепиано и духовое отделение. На кадрах девушка запечатлена во время одного из отчетных концертов. Она играла классическую музыку на флейте.

Саша была облачена в брюки длинную блузку и черную кофту. По словам звезды, запись настолько некачественна, что кажется, будто у нее темные волосы.

«Продолжаю разбирать архивы. Тому, кто первый назовет произведение, которое я играю, ( вопрос на засыпку) привезу сюрприз со Святой Земли», — написала артистка.

Многие признались, что не узнали любимую певицу на видео. «Я вас не узнала на видео. В нашем детстве было модно учится в музыкальных школах!», «Какая вы молодец! Вы всегда так серьезны?», «Талантливый человек, талантлив во всем!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Савельева побывала на концерте Дженнифер Лопес. Тогда она оставила маленького сына с Сафоновым. Певица не знала, что концерт будет проходить на открытом стадионе, поэтому оделась слишком легко. В итоге супругу пришлось привезти ей теплые вещи. Девушка кормит грудью, поэтому не хотела заболеть.

А вы узнали певицу на видео?

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Неузнаваема: Савельева поделилась видеороликом 20-летней давности
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