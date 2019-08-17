Савельева показала то самое место на Гудзоне, где сел самолет

Тема героического спасения пассажиров рейса А321 пилотами лайнера, посадившими самолет на кукурузное поле в Подмосковье – одна из обсуждаемых. Сеть переполняют радостные сообщения и комментарии о действия членов экипажа «Уральских авиалиний», четко и профессионально сработавших во внештатной ситуации.

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Многие сравнивают посадку на кукурузное поле со «Спасением на Гудзоне» и не случайно. В 2009 году в аналогичной ситуации пилоты одной из американской авиакомпании посадили борт прямо на воду.

На своей странице в социальной сети Instagram Савельева поделилась снимком, на котором изображено то самое место, где 10 лет сел лайнер из США.

«Не просто так это фото я выкладываю сегодня , из этого места. Не просто так улыбка на лице! Именно здесь, в 2009 году произошло чудо. В турбины самолета попали птицы, и пилоты посадили самолет на воду реки Гудзон. Все остались живы», — пишет звезда.

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Вот и российский экипаж, по мнению Савельевой, накануне совершил невозможное.

«И с Божьей помощью чудо произошло вновь! Спасибо вам, герои рейса А321 за мастерство, мужество и спасенные жизни. Во мне просто все переворачивается от радости и гордости», — отмечает певица.

Напомним, накануне стало известно, что звания Героя России был удостоен капитан лайнера Дамир Юсупов.