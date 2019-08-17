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Савельева показала то самое место на Гудзоне, где сел самолет

Певица поблагодарила за профессионализм экипаж российской авиакомпании, повторившего подвиг зарубежных коллег.

Савельева показала то самое место на Гудзоне, где сел самолет
Саша Савельева. /GLOBALLOOKPRESS.COM

Тема героического спасения пассажиров рейса А321 пилотами лайнера, посадившими самолет на кукурузное поле в Подмосковье – одна из обсуждаемых. Сеть переполняют радостные сообщения и комментарии о действия членов экипажа «Уральских авиалиний», четко и профессионально сработавших во внештатной ситуации.

Многие сравнивают посадку на кукурузное поле со «Спасением на Гудзоне» и не случайно. В 2009 году в аналогичной ситуации пилоты одной из американской авиакомпании посадили борт прямо на воду.

На своей странице в социальной сети Instagram Савельева поделилась снимком, на котором изображено то самое место, где 10 лет сел лайнер из США.

«Не просто так это фото я выкладываю сегодня , из этого места. Не просто так улыбка на лице! Именно здесь, в 2009 году произошло чудо. В турбины самолета попали птицы, и пилоты посадили самолет на воду реки Гудзон. Все остались живы», — пишет звезда.

Вот и российский экипаж, по мнению Савельевой, накануне совершил невозможное.

«И с Божьей помощью чудо произошло вновь! Спасибо вам, герои рейса А321 за мастерство, мужество и спасенные жизни. Во мне просто все переворачивается от радости и гордости», — отмечает певица.

Напомним, накануне стало известно, что звания Героя России был удостоен капитан лайнера Дамир Юсупов.

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ГеройПевицапосадка самолетаСаша Савельева

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Савельева показала то самое место на Гудзоне, где сел самолет
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