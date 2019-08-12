ЗВЕЗДЫ

Савельева не выходит на прогулку с сыном без детского «баула»

Супруга Кирилла Сафонова в качестве подстраховки берет с собой все самое необходимое.

Савельева не выходит на прогулку с сыном без детского «баула»
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева не скрывает: она всегда отличалась от сверстниц практичностью. Еще выступая в группе «Фабрика» девушка всегда брала с собой на гастроли «дамскую сумочку», в которой, по словам супруги Кирилла Сафонова, можно было потеряться.

Саша Савельева вынуждена брать на прогулки с сыном баулы. Фото: Instagram.com/sasha_savelieva

С рождением сына Леона новоиспеченная мамочка стала собирать детский «баул». Так, отправляясь на прогулку с малышом, Саша в качестве подстраховки берет с собой все необходимое, вещи на все случаи жизни.

«Комфорт и спокойствие в приоритете», — добавила певица.

О себе Савельева стала думать меньше. Ее дамская сумочка оказалась полупустой, всю заботу Саша направила на Леона. По словам певицы, она может доверить пятимесячного сына заботам мужа. Кирилл Сафонов не стал возражать против того, что Саша купила билет на концерт Дженнифер Лопес. Пока Савельева танцевала на открытом стадионе под композиции американской исполнительницы, супруг певицы нянчился с малышом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева не выходит на прогулку с сыном без детского «баула»
Интересно?
Поделись с друзьями: