Савельева не выходит на прогулку с сыном без детского «баула»

35-летняя Саша Савельева не скрывает: она всегда отличалась от сверстниц практичностью. Еще выступая в группе «Фабрика» девушка всегда брала с собой на гастроли «дамскую сумочку», в которой, по словам супруги Кирилла Сафонова, можно было потеряться.

С рождением сына Леона новоиспеченная мамочка стала собирать детский «баул». Так, отправляясь на прогулку с малышом, Саша в качестве подстраховки берет с собой все необходимое, вещи на все случаи жизни.

«Комфорт и спокойствие в приоритете», — добавила певица.

О себе Савельева стала думать меньше. Ее дамская сумочка оказалась полупустой, всю заботу Саша направила на Леона. По словам певицы, она может доверить пятимесячного сына заботам мужа. Кирилл Сафонов не стал возражать против того, что Саша купила билет на концерт Дженнифер Лопес. Пока Савельева танцевала на открытом стадионе под композиции американской исполнительницы, супруг певицы нянчился с малышом.