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24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже

Анастасия на снимке предстала без одежды, прикрывшись одним полотенцем.

24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже
Кирилл Сафонов с дочкой. фото: instagram.com/anastasiasaf

В марте этого года 46-летний Кирилл Сафонов стал отцом во второй раз. Саша Савельева подарила ему сына Леона. Сейчас бывшая солистка группы «Фабрика» наслаждается материнством. Также у актера есть взрослая дочь Анастасия от прошлых отношений. Девушка живет в США и давно сама себя обеспечивает. С отцом и его новой избранницей у нее прекрасные отношения. На днях Сафонов признался, что его 24-летняя наследница радовалась появлению братика словно ребенок.

Несмотря на большое расстояние Кирилл старается часто видеться с дочкой. Недавно Анастасия провела время в Мексике. Она купалась и загорала. На снимках девушка была запечатлена в черное бикини. Некоторые поклонники не скрывают, что тоже хотят обладать такой фигурой. А теперь дочь Сафонова приехала в Париж. На этот раз, по всей видимости, по работе. Она приняла участие в пикантной фотосессии, для которой полностью разделась.

На новом снимке Анастасия предстала стоя в проеме у открытого окна. Она была совершенно обнажена, прикрывая части тела полотенцем. «Обними ночь и почувствуй ласку света», — философский подписала девушка кадр. Этот снимок вызвал необычайный восторг у ее подписчиков. Они стали оставлять множество комплиментов в комментариях: «Это абсолютно потрясающе», «Красиво», «Люблю это! Так мило», «Отличное фото», «Я влюбилась в эту картину».

Стоит отметить, что у Анастасии есть жених. Она строит отношения с ирландским финансистом Стивеном Мерфи. В прошлом году он сделал своей избраннице предложение. Девушка хочет, чтобы церемония бракосочетания состоялась в Израиле, поэтому недавно там побывал Сафонов, чтобы подготовить все к празднику.

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24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже
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