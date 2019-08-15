«Хочется свою крошку»: Бузова познакомилась с восьмимесячным сыном Тодоренко

Ольга Бузова не первый год ведет шоу «Дом-2», где люди «строят любовь». Как ни парадоксально, сама девушка так и не смогла найти себе жениха. После четырех лет брака с футболистом Дмитрием Тарасовым она осталась одна в 2016 году. Все попытки артистки найти любовь пока не увенчались успехом. Она даже заявила, что так сильно хочет детей, что готова взять малыша из детского дома в том случае, если до 35 лет не обзаведется своими детьми.

больше по теме Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами Телеведущая отдыхала в ресторане с бывшим участником «Дома-2».

Не так давно Ольга отдохнула на Бали, и вернувшись в Москву она погрузилась в работу. В первый же день она встретилась с Региной Тодоренко и снялась с ней в шоу. Скорее всего позже зрители уводят девушку в передаче «Пятница с Региной». Как известно, телеведущая недавно сыграла свадьбу в Соренто с Владом Топаловым. Они восемь месяцев назад стали родителями. На свет появился их сын Майкл. Бузова познакомилась с малышом во время съемок.

Звезда телестройки поделилась в соцсети кадром, на котором запечатлен момент ее встречи с Региной и ребенком. Видно, что она взяла за ручку мальчика и пришла от этого в восторг. Как оказалось, две телеведущие обсудили личную жизнь Ольги.

«Посмотрите кто это у меня тут был на съемках. Моя роскошная Региночка со своим маленьким чудом. Пока их папа Влад работает, мы втроём прекрасно провели время, а заодно я познакомилась с этим чудесным маленьким парнем. Как же хочется любви, семьи и свою крошку.P. S. Посмеялись с Региной, что может быть мой муж ещё не родился…», — поделилась артистка.

Поклонники оценили юмор девушек. Также они поддержали Ольгу, заверив, что в нужный час она встретит любимого человека. «Как мило», «Оля, всё в твоих руках, поменьше карьеры, побольше семейного счастья», «Оленька! Ценю вас за вашу самоиронию! Прикольно… Муж ещё не родился», «Оля, если очень хочется, то все получится», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в Сети на днях появилось видео, где телеведущая целуется с Олегом Майами. Теперь поклонники ждут объяснений от звезды. Они не верят, что она могла закрутить роман с таким ветреным человеком.

Как считаете, Бузова сможет стать хорошей мамой?