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Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Телеведущая отдыхала в ресторане с бывшим участником "Дома-2".

Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Ольга Бузова. фото: globallookpress.com

Ольга Бузова не скрывает, что хочет иметь семью и детей, но она уже третий год не может подыскать себе жениха. После развод с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая погрузилась с головой в работу. В прошлом году она попыталась найти любовь с помощью шоу «Замуж за Бузову», но победитель проекта не оправдал ее ожиданий. Однако не так давно появились слухи, что за звездой ухаживает бывший участник «Дома-2» Олег Майами.

В марте этого года молодой человек признался в любви Ольге. Он опубликовал совместное фото с ней и написал: «Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца». Но дальнейших действий за этим не последовало. Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам. Более того, он мог принимать участие в одном из телешоу, где нужно выполнить специфичное задание. Однако на днях в Сети появилось видео, где запечатлено свидание Олега с Бузовой в ресторане.

На кадрах молодые люди страстно целуются. И если исходить из того, что на видео у Ольги длинные волосы, осветленные на половину, то съемки проходили не так давно. Однако даже теперь поклонники певицы подозревают, что пылкие чувства, проявленные девушкой, это часть какого-нибудь нового шоу. К слову, сейчас телеведущая отдыхает на Бали перед съемками в новом проекте, где она будет искать любовь вместе с Тимуром Батрутдиновым.

Напомним, что Ольга ранее заявила, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама. А это значит, что у нее в запасе есть лишь два года, чтобы осуществить свои планы. Но не стоит исключать, что, усыновив малыша, она все равно позже захочет родить и своего ребенка.

А вы как считаете, из Бузовой и Майами получилась бы пара?

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звездные романыОлег МайамиОльга Бузова

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Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
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