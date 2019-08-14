«Бог ему судья»: Бузова не захотела лишний раз вспоминать бывшего мужа

В интервью для Teleprogramma.pro телеведущая постаралась избежать неприятной для нее темы.

Ольга Бузова не скрывает: сейчас ее сердце свободно. Именно поэтому телеведущая согласилась принять участие в реалити «План Б» после неудачного эксперимента с проектом «Замуж за Бузову». По словам артистки, она все еще надеется обрести любовь. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым знаменитость так и не смогла встретить подходящего мужчину.

Спортсмен женился на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Пара воспитывает общую дочь Милану. Девушка утверждает, что не уводила Тарасова из семьи. Сама Бузова в интервью Teleprogramma.pro и вовсе обошла стороной вопрос о экс-супруге. Ранее в прессе писали о том, что у Дмитрия есть долги по алиментам. У футболиста подрастает девятилетняя дочь Ангелина от Оксаны Пономаренко.

Примечательно, что заговорившая о частной жизни Бузова, не захотела вспоминать бывшего избранника.

«Бог ему судья…» — лаконично отметила певица.

К слову, мама телеведущей Ирина Александровна тяжело переживала развод дочери с Тарасовым. В одном из интервью женщина призналась, что тогда Дима называл ее мамой. Родители Ольги не скрывают своей гордости за дочь, которая не только построила карьеру на телевидении, но и стала певицей. Бузова спокойно относится к критике хейтеров и не собирается отказываться от гастролей.