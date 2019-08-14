НОВОСТИ

«На близких не экономлю»: Бузова подарила маме квартиру в Питере

Телеведущая не видит смысла сокращать расходы, если они оправданы.

«На близких не экономлю»: Бузова подарила маме квартиру в Питере
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

Ольга Бузова не скрывает: она не привыкла экономить на своих близких. Телеведущая призналась, что она любит устраивать родителям сюрпризы. Так, своей маме Ирине Александровне она подарила квартиру с ремонтом в лучшем районе Санкт-Петербурга.

«Хочу, чтобы она насладилась шикарной жизнью», — отметила певица.

По словам Ольги, она не видит смысла ограничивать свои расходы, если они оправданы. Благодаря гонорарам с концертов, съемок и рекламы, знаменитость вполне может позволить себе дарить подарки близким. При этом сама Бузова не готова связываться с ипотекой, брать долг в банке. Ведущая «Дома-2» припомнила, как еще в юности взяла кредит на машину и пока не погасила всю сумму, не могла поверить, что ездит на собственном авто. Теперь телеведущая живет по средства. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова думает о приобретение недвижимости, но только после того, как накопит полную сумму.

«Просто я очень рациональна. При этом не экономлю на подарках близким, на отдыхе», — заверила Бузова, отметив, что не комплексует из-за того, что у нее нет собственной квартиры в Москве.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильОльга Бузова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«На близких не экономлю»: Бузова подарила маме квартиру в Питере
Интересно?
Поделись с друзьями: