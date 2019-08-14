«На близких не экономлю»: Бузова подарила маме квартиру в Питере

Ольга Бузова не скрывает: она не привыкла экономить на своих близких. Телеведущая призналась, что она любит устраивать родителям сюрпризы. Так, своей маме Ирине Александровне она подарила квартиру с ремонтом в лучшем районе Санкт-Петербурга.

«Хочу, чтобы она насладилась шикарной жизнью», — отметила певица.

По словам Ольги, она не видит смысла ограничивать свои расходы, если они оправданы. Благодаря гонорарам с концертов, съемок и рекламы, знаменитость вполне может позволить себе дарить подарки близким. При этом сама Бузова не готова связываться с ипотекой, брать долг в банке. Ведущая «Дома-2» припомнила, как еще в юности взяла кредит на машину и пока не погасила всю сумму, не могла поверить, что ездит на собственном авто. Теперь телеведущая живет по средства. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова думает о приобретение недвижимости, но только после того, как накопит полную сумму.