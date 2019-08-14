Кристина Асмус выполнила стойку на руках на груде булыжников

Похоже, что улетевшая на Мальдивы Кристина Асмус не только загорает на пляже и позирует обнаженной. У 31-летней актрисы остается время и на занятия гимнастикой. 14 августа звезда «Интернов» опубликовала в Instagram фото своей стойки на руках. При этом местом для упражнения девушка выбрала груду здоровых камней на берегу океана. Нужно отметить, что это довольно опасная тренировка, так если бы актриса не устояла, то упала бы прямо на глыбы. Но судя по ее лицу и задорному комментарию упражнение было Кристине только в радость.

«Время удерживать камни», — написала она под снимком.

В комментариях поклонники восхищаются, насколько артистка физически сильна при внешней хрупкости. Многие отмечают, что не смогут повторить стойку.

Напомним, что до актерской карьеры девушка занималась спортивной гимнастикой, и даже получила разряд кандидата в мастера спорта.

Добавим, что сейчас актриса отдыхает с дочкой на Мальдивах, в то время как ее муж Гарик Харламов остался в России.

А вы сможете выполнить такую стойку?