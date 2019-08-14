ЗВЕЗДЫ

Кристина Асмус выполнила стойку на руках на груде булыжников

Актриса восхитила поклонников своей физической формой.

Кристина Асмус выполнила стойку на руках на груде булыжников
Кристина Асмус не такая хрупкая, как кажется. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Похоже, что улетевшая на Мальдивы Кристина Асмус не только загорает на пляже и позирует обнаженной. У 31-летней актрисы остается время и на занятия гимнастикой. 14 августа звезда «Интернов» опубликовала в Instagram фото своей стойки на руках. При этом местом для упражнения девушка выбрала груду здоровых камней на берегу океана. Нужно отметить, что это довольно опасная тренировка, так если бы актриса не устояла, то упала бы прямо на глыбы. Но судя по ее лицу и задорному комментарию упражнение было Кристине только в радость.

«Время удерживать камни», — написала она под снимком.

В комментариях поклонники восхищаются, насколько артистка физически сильна при внешней хрупкости. Многие отмечают, что не смогут повторить стойку.

Напомним, что до актерской карьеры девушка занималась спортивной гимнастикой, и даже получила разряд кандидата в мастера спорта.

Добавим, что сейчас актриса отдыхает с дочкой на Мальдивах, в то время как ее муж Гарик Харламов остался в России.

А вы сможете выполнить такую стойку?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

гимнастиказвездные тренировкийогаКристина АсмусМальдивыотдых на Мальдивах

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Асмус выполнила стойку на руках на груде булыжников
Интересно?
Поделись с друзьями: