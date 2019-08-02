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Кристина Асмус рассказала, с кем улетела на Мальдивы

Ранее актриса пожаловалась на плотный рабочий график мужа.

Кристина Асмус рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова опубликовала свежее фото с пятилетней дочкой Анастасией. Ранее актриса жаловалась на плотный рабочий график возлюбленного, сетуя на то, что им вряд ли удастся согласовать даты совместного отпуска. Несмотря на то, что Гарик занят сразу в двух проектах, его избранница не стала лишать себя долгожданных каникул. Компанию маме составила маленькая дочь Кристины.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией отдыхает на Мальдивах (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

«Впереди две сказочных недели на Мальдивах», — отметила Асмус.

К слову, еще в январе на этом же курорте отдыхала балерина Анастасия Волочкова и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Однако свой летний отпуск экс-возлюбленная Сулеймана Керимова решила провести на греческой вилле друзей.

Как и певица Юлия Ковальчук, возлюбленная Гарика Харламова долгое время не показывала свою дочь широкой публике. Актриса оберегала малышку от назойливого внимания репортеров и поклонников. И только, когда Анастасия немного подросла, ее звездная мама стала делиться в Instagram свежими кадрами с дочерью. Той же позиции придерживается и телеведущая Лера Кудрявцева. Ведущая программы «Секрет на миллион» родила дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова в августе прошлого года. И только этим летом возлюбленная спортсмена показала личико малышки.

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Гарик Харламовзвездные детиКристина Асмус

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Кристина Асмус рассказала, с кем улетела на Мальдивы
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