Кристина Асмус рассказала, с кем улетела на Мальдивы

На личной страничке в Instagram супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова опубликовала свежее фото с пятилетней дочкой Анастасией. Ранее актриса жаловалась на плотный рабочий график возлюбленного, сетуя на то, что им вряд ли удастся согласовать даты совместного отпуска. Несмотря на то, что Гарик занят сразу в двух проектах, его избранница не стала лишать себя долгожданных каникул. Компанию маме составила маленькая дочь Кристины.

больше по теме Харламов и Асмус пожертвовали семейным отпуском ради съёмок Актриса рассказала, что этим летом они с мужем с головой ушли в работу.

«Впереди две сказочных недели на Мальдивах», — отметила Асмус.

К слову, еще в январе на этом же курорте отдыхала балерина Анастасия Волочкова и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Однако свой летний отпуск экс-возлюбленная Сулеймана Керимова решила провести на греческой вилле друзей.

Как и певица Юлия Ковальчук, возлюбленная Гарика Харламова долгое время не показывала свою дочь широкой публике. Актриса оберегала малышку от назойливого внимания репортеров и поклонников. И только, когда Анастасия немного подросла, ее звездная мама стала делиться в Instagram свежими кадрами с дочерью. Той же позиции придерживается и телеведущая Лера Кудрявцева. Ведущая программы «Секрет на миллион» родила дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова в августе прошлого года. И только этим летом возлюбленная спортсмена показала личико малышки.