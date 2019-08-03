Кристина Асмус на две недели сняла виллу на Мальдивах

В распоряжении актрисы два бассейна и собственный пляж.

Актриса Кристина Асмус на две недели уехала с дочкой Анастасией отдыхать на Мальдивы. В «сториз» в Instagram счастливая мама рассказала подписчикам о вилле, которую им удалось снять.

«Хотели взять виллу на воде, но, поскольку с отпуском решилось в последний момент, на воде мест не было — взяли на пляже. Ничуть не жалеем, у нас крутейшая вилла, 865 метров, два бассейна, и у нас своя территория пляжа!» — рассказала актриса, снимая на видео все это великолепие.

Кристина так увлеклась, что ударилась ногой во время съемки, но рассказ не прекратила.

Напомним, актриса уже семь лет замужем за комиком Гариком Харламовым. Кстати, полгода назад она уже летала на Мальдивы без мужа и позволила там себе нескромную фотосессию.

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Кстати, кто еще наслаждается райским отдыхом на Мальдивах, так это певица Юлианна Караулова. Instagram девушки наполнен фотографиями со сказочного побережья.