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Асмус в белоснежном купальнике отметилась на Мальдивах

Актриса наслаждается отдыхом со своей пятилетней дочерью.

Асмус в белоснежном купальнике отметилась на Мальдивах
Кристина Асмус. фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус уже шесть лет состоит в браке с Гариком Харламовым. У них подрастает пятилетняя дочь Анастасия. В августе актриса отправилась в отпуск. Так как ее супруг занят в двух проектах, то на Мальдивы девушке пришлось ехать только с наследницей. Ранее она признавалась, что ограничивает себя в еде, так как склонна к полноте. Но на этот раз на курорте артистка практически ни в чем себе не отказывает, пробуя деликатесы в ресторанах.

Поделившись первым отчетом из отпуска, Асмус отметила, что ей пока не надоело бездельничать.

«Как же в этот раз летит время! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск… и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю. А сейчас 3 дня у меня ощущение, что мы только-только сошли с самолёта», — рассказала она.

Похоже, что поправиться актриса не успела, хоть и побаловала себя накануне блюдами в японском ресторане. «Как перестать есть? Короче, это было вкусно нереально», — поделилась Кристина, опустошив тарелки. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в белоснежном слитном купальнике. В кадре она сидит на побережье, демонстрируя подтянутые ноги и бедра. При этом у нее на голове красуется шляпа с небольшими полями.

Асмус балует себя японскими блюдами. фото: instagram.com/asmuskristina/

Поклонники пришли в восторг от купальника актрисы и ее фигуры. «Купальник супер вам идет», «Ой, какая прелесть», «Обалдеть, какой песок, нереально просто», «Фигура очень классная», «Песок правда такой белый? Я подумал сначала, что сидите на снегу», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится фигура Кристины Асмус?

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звездный стильКристина АсмусФото в купальнике

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Асмус в белоснежном купальнике отметилась на Мальдивах
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