Вид сзади: Кристина Асмус опубликовала фото в ванне

Актриса Кристина Асмус продолжает отдыхать в арендованной вилле на Мальдивах. Сначала 31-летняя артистка выложила в Instagram несколько фотографий с пляжа, потом одну в постели и вот поделилась снимком в ванне. Последняя стоит прямо между открытой гостиной и бассейном.

Судя по фото, Кристина моется, используя масла и лепестки роз. Красавица запечатлена полностью обнаженной, но фотограф стоит позади нее, поэтому зрителю открыты только спина и тонкая талия актрисы.

Асмус написала, что в этот момент испытывает дзен, и добавила множество ироничных хештэгов, намекающих на то, что девушке скучно отдыхать без мужского общества. Напомним, что муж актрисы Гарик Харламов остался в России, Кристина улетела на Мальдивы с дочерью Настей.

Добавим, что это уже не первый раз, когда актриса позволяет себе нескромные фотосессии на островах. Полгода назад она уже выкладывала фото топлес на Лазурном берегу.

А вы бы хотели себе такую виллу в отпуске?