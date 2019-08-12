ЗВЕЗДЫ

Вид сзади: Кристина Асмус опубликовала фото в ванне

Актриса расслабляется на Мальдивах.

Вид сзади: Кристина Асмус опубликовала фото в ванне
Кристина Асмус снова дразнит поклонников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус продолжает отдыхать в арендованной вилле на Мальдивах. Сначала 31-летняя артистка выложила в Instagram несколько фотографий с пляжа, потом одну в постели и вот поделилась снимком в ванне. Последняя стоит прямо между открытой гостиной и бассейном.

Судя по фото, Кристина моется, используя масла и лепестки роз. Красавица запечатлена полностью обнаженной, но фотограф стоит позади нее, поэтому зрителю открыты только спина и тонкая талия актрисы.

Асмус написала, что в этот момент испытывает дзен, и добавила множество ироничных хештэгов, намекающих на то, что девушке скучно отдыхать без мужского общества. Напомним, что муж актрисы Гарик Харламов остался в России, Кристина улетела на Мальдивы с дочерью Настей.

Добавим, что это уже не первый раз, когда актриса позволяет себе нескромные фотосессии на островах. Полгода назад она уже выкладывала фото топлес на Лазурном берегу.

А вы бы хотели себе такую виллу в отпуске?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кристина АсмусКристина Асмус фотоМальдивыобнаженная звездаобнаженная фотосессияобнаженные фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вид сзади: Кристина Асмус опубликовала фото в ванне
Интересно?
Поделись с друзьями: