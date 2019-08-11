Бузова ради поклонников взобралась на крышу авто

Ей пришлось подняться, чтобы увидеть всех фанатов, которые ее окружили.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в последние дни проводит концерты в Краснодарском крае. Один из самых ярких состоялся в Анапе. Его организовали на главной площадке курортного города.

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Поклонники настолько тепло приняли любимую исполнительницу, что Бузова не смогла сдержать эмоций – она расплакалась после концерта. Об этом ведущая проекта «Дом-2» рассказала подписчикам в блоге.

Чуть позже она раскрыла еще одну деталь состоявшегося концерта. После шоу поклонники обступили Ольгу Бузову и долго не отпускали. Заметив толпу, певица кричала от восторга.

Чтобы увидеть всех, ей пришлось забраться на крышу машины, где она исполнила свой недавний хит «Лайкер». Поклонники быстро подхватили волну и стали подпевать ведущей телестройки.

«Спасииибо. За вашу Любовь. Вы — мой космос. У меня нет слов», — написала в блоге Ольга.

Отметим, в опубликованном ролике Бузова предстала в коротких шортах и топе, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру.