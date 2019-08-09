«Как больно»: Бузова высказалась после смерти Вербер

Певица Ольга Бузова отреагировала на смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Под последним снимком женщины в Instagram, где бизнесвумен катается на велосипеде, она написала: «Как больно».

Отметим, что смерть Аллы Вербер потрясла многих россиян, а также звезд шоу-бизнеса. Дело в том, что еще несколько дней назад фэшн-директор ЦУМа чувствовала себя прекрасно. Она была на юбилее композитора и своего давнего друга Игоря Крутого в турецком Бодруме. Звезда активно со всеми фотографировалась. Ничего не предвещало такого трагического поворота сюжета.

больше по теме Вербер перед смертью рассказывала о базовом гардеробе женщины Последнее интервью фэшн-директор ЦУМа дала за несколько дней до неожиданной кончины.

Добавим, что в последние годы Алла Вербер очень много работала. Как она сама рассказывала, спала звезда не больше пяти часов в сутки. При этом она искала себе опытного помощника, который бы взял на себя часть ее обязанностей.

Похоронят Аллу Вербер в канадском Торонто. Именно там живет ее мама, которой сейчас 85 лет. Квартира в столице, скорее всего, достанется ее единственной дочери. Стоимость жилья оценивается свыше ста миллионов рублей. В апартаментах огромное количество антиквариата. В частности, дорогих картин известных художников.