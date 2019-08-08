ЗВЕЗДЫ

Бузова готова спеть гимн Перми только за пять миллионов рублей

Текст и музыка к главной песне города еще не написаны.

Бузова готова спеть гимн Перми только за пять миллионов рублей
Фото Instagram@buzova86

Певица согласилась приехать в Пермь и исполнить гимн города. При этом Бузова назначила цену выступления – пять миллионов рублей. Об этом сообщил ее директор Арам Арчер после обсуждения расценок со звездой.

Ольгу не смутило, что ни музыки, ни текста у гимна еще нет. Конкурс на них объявят в последний день августа. Времени у организаторов много – премьера главной песни города состоится только следующим летом.

К слову, не все звезды согласились петь пермский гимн даже за большой гонорар. Егор Крид, например, не собирается исполнять подобные музыкальные композиции. Во всяком случае, так сообщил его агент. Менеджер Шнурова вообще не ожидал таких предложений. Smash готов обдумать заявку. Так что готовность ехать в Пермь на своих финансовых условиях дала только Ольга Бузова, пишет «В курсе.ру».

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DJ Smashгимн ПермиЕгор КридОльга БузоваСергей Шнуров

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Бузова готова спеть гимн Перми только за пять миллионов рублей
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