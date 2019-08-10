Звездный стиль

Загорелая и без макияжа: Бузова утроила фотосессию в трендовом купальнике

Певица гастролирует по Краснодарскому краю, но при этому успевает отдыхать.

Загорелая и без макияжа: Бузова утроила фотосессию в трендовом купальнике
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова даже летом не перестает работать. Пока большинство звезд нежатся под солнцем на курортах, телеведущая гастролирует с концертами. Она то и дело выпускает новые треки, которые сразу возглавляют музыкальные чарты, и придумывает все новые способы удивить своих поклонников. В августе певица успела выступить в Сочи и Геленджике. А перед тем, как отправится в Анапу, девушка успела отдохнуть и устроить фотосессию.

В соцсети Бузова поделилась снимками, на которых позирует стоя на балконе в отеле без макияжа. При этом она облачена в красный закрытый купальник спортивного стиля. Ее волосы были заплетены в косичку и собраны в пучок. Телеведущая улыбалась, пытаясь поймать лучи солнца. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги. Стоит отметит, что закрытые купальники с принтом находятся на пике популярности в этом сезоне, по словам экспертов.

«Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. Смейтесь, любите, пока живете», — написала девушка.

Поклонники восхитились естественной красотой Ольги. «Тебе так хорошо без макияжа», «На лицо и грудь много фильтров, руки ноги нет. Уволить фотошопщика», «Оля ты молодец, так держать», «Фигура просто топ», «Ну нельзя же быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики. Тем временем певиц поделилась еще рядом снимков, показав фигуру с разных ракурсов.

Бузова в купальнике. фото
Бузова в купальнике. фото: instagram.com/buzova86/

Напомним, что ранее Бузова признавалась, что ограничивает себя в еде, чтобы не поправится. Она заверила, что если не будет себя контролировать, что быстро наберет лишние килограммы. Обычно девушка ест один раз в день, так как ей постоянно нужно находится то на репетиции, то на сцене, то в самолете. В таком ритме жизни она едва успевает высыпаться. К слову, несмотря на то, что у Ольги есть несколько квартир, она предпочитает снимать апартаменты в Москве за 200 тысяч рублей в месяц.

А вам нравится фигура Бузовой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Без макияжамодная фотосессияОльга БузоваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Загорелая и без макияжа: Бузова утроила фотосессию в трендовом купальнике
Интересно?
Поделись с друзьями: