Загорелая и без макияжа: Бузова утроила фотосессию в трендовом купальнике

Ольга Бузова даже летом не перестает работать. Пока большинство звезд нежатся под солнцем на курортах, телеведущая гастролирует с концертами. Она то и дело выпускает новые треки, которые сразу возглавляют музыкальные чарты, и придумывает все новые способы удивить своих поклонников. В августе певица успела выступить в Сочи и Геленджике. А перед тем, как отправится в Анапу, девушка успела отдохнуть и устроить фотосессию.

В соцсети Бузова поделилась снимками, на которых позирует стоя на балконе в отеле без макияжа. При этом она облачена в красный закрытый купальник спортивного стиля. Ее волосы были заплетены в косичку и собраны в пучок. Телеведущая улыбалась, пытаясь поймать лучи солнца. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги. Стоит отметит, что закрытые купальники с принтом находятся на пике популярности в этом сезоне, по словам экспертов.

«Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. Смейтесь, любите, пока живете», — написала девушка.

Поклонники восхитились естественной красотой Ольги. «Тебе так хорошо без макияжа», «На лицо и грудь много фильтров, руки ноги нет. Уволить фотошопщика», «Оля ты молодец, так держать», «Фигура просто топ», «Ну нельзя же быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики. Тем временем певиц поделилась еще рядом снимков, показав фигуру с разных ракурсов.

Напомним, что ранее Бузова признавалась, что ограничивает себя в еде, чтобы не поправится. Она заверила, что если не будет себя контролировать, что быстро наберет лишние килограммы. Обычно девушка ест один раз в день, так как ей постоянно нужно находится то на репетиции, то на сцене, то в самолете. В таком ритме жизни она едва успевает высыпаться. К слову, несмотря на то, что у Ольги есть несколько квартир, она предпочитает снимать апартаменты в Москве за 200 тысяч рублей в месяц.

А вам нравится фигура Бузовой?