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Море цветов: Бузова расплакалась после своего концерта

Исполнительницу тепло приняли в Анапе.

Море цветов: Бузова расплакалась после своего концерта
Телеведущая и певица Ольга Бузова Фото:Tarakanov Vadim/East News

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает гастролировать по всей стране с концертами. Накануне она выступила в Анапе. Для своего шоу ведущая проекта «Дом-2» выбрала главную городскую площадку.

Бузова предчувствовала, что ее хорошо встретят поклонники, но столь теплого приема не ожидала. Выступление получилось крайне эмоциональным. Когда Ольга уже покинула сцену, то не смогла сдержать слез.

Об этом исполнительница рассказала подписчикам в блоге. Новую публикацию она сопроводила своим фото, где находится в окружении бесконечных букетов.

«Анапа. Мы сделали это вместе. После концерта я плакала, плакала от счастья. Вы — моя самая сильная слабость. Спасибо за любовь и за цветы», — отметила ведущая телепроекта «Дом-2».

Ольга Бузова не первый раз показывает эмоции на публике. Еще во время первого сольного концерта, который состоялся в Санкт-Петербурге, исполнительница расплакалась на глазах у поклонников.

Отметим, во время выступлений телеведущей нередко случаются и неприятные инциденты. Так произошло на недавнем фестивале «Жара», который состоялся в Баку. Бузова исполнила свой новый хит «Водица». Специально для постановки номера на сцене разлили воду, из-за чего Ольга поскользнулась и упала.

А вам нравятся композиции Ольги Бузовой?

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Море цветов: Бузова расплакалась после своего концерта
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