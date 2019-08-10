Не хуже Волочковой: Евгений Плющенко показал растяжку сына

Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко у себя в семье имеет сразу несколько статусов: он заботливый муж, папа, а еще очень строгий тренер. Даже в отпуске фигурист не дает расслабиться своему сыну Саше. Наверняка, будущему чемпиону.

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Отдыхая на Средиземном море в Италии, прямо на палубе яхты Евгений каждый день тренируется со своим отпрыском, разрабатывая редкостную растяжку. Некоторые поклонники, глядя на эти кадры в Instagram, приходят в ужас и просят потерпеть малыша немного. Впрочем, мальчик вовсе не выглядит несчастным, его ноги легко гнуться в суставах, складываясь в шпагаты не хуже, чем у Волочковой.

Кстати, балерина в настоящий момент отдыхает в Греции, откуда тоже активно выкладывает в Сеть кадры со шпагами, не прекращая ежедневных тренировок. Любопытно, что в детстве с ней также занимался отец Юрий Волочков, чемпион по настольному теннису и заслуженный тренер сборной России. Она уверена, что именно он привил ей упорство и целеустремленность.