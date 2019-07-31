НОВОСТИ

Судно, на котором отдыхают Плющенко и Рудковская, сравнили с авианосцем

Звездная пара отправилась в вояж по Средиземному морю.

Судно, на котором отдыхают Плющенко и Рудковская, сравнили с авианосцем
Евгений Плющенко и Яна Рудковская устроили себе небывалый заплыв. Фото: globallookpress.com

Супруги Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова поразили поклонников размахом своей звездной жизни. Они опубликовали в Instagram фотографии с яхтв в Средиземном море. На снимках видна только корма судна, но и она сама по себе дает понять, что это достаточно большой корабль. Некоторые комментаторы сравнивают его с авианосцем и не скрывают зависти к отдыху звездных супругов.

Подписчики Рудковской обвиняют ее в том, что совсем недавно 44-летняя продюсер призывала спасать горящие леса Сибири, но вместо реальной помощи бороздит просторы теплых морей.

«Инстаграм» Рудковской
Подписчики пытаются пристыдить Яну Рудковскую. Фото: Instagram, @rudkovskayaofficial

Напомним, Рудковская и Плющенко поженились в 2009 году. В 2013-ом у них родился сын Александр, которого супруги называют дома Гном Гномычем. При этом у Яны есть двое взрослых сыновей от предыдущего брака. Супруги живут в элитном подмосковном поселке и не скрывают, что счастливы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПлющенкоРудковская и ПлющенкоЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Судно, на котором отдыхают Плющенко и Рудковская, сравнили с авианосцем
Интересно?
Поделись с друзьями: