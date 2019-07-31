Судно, на котором отдыхают Плющенко и Рудковская, сравнили с авианосцем

Супруги Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова поразили поклонников размахом своей звездной жизни. Они опубликовали в Instagram фотографии с яхтв в Средиземном море. На снимках видна только корма судна, но и она сама по себе дает понять, что это достаточно большой корабль. Некоторые комментаторы сравнивают его с авианосцем и не скрывают зависти к отдыху звездных супругов.

Подписчики Рудковской обвиняют ее в том, что совсем недавно 44-летняя продюсер призывала спасать горящие леса Сибири, но вместо реальной помощи бороздит просторы теплых морей.