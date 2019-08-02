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«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну

Известный фигурист растит из Гном Гномыча звезду спорта.

«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну
Евгений Плющенко желает, чтобы сын его превзошел. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Ты должен быть лучше, чем я». С такой фразой известный фигурист Евгений Плющенко опубликовал в соцсети новое фото с сыном Сашей. На снимке спортсмен поддерживает 6-летнего мальчика с одной из сложнейших стоек фигурного катания. Действо происходит в спортивном зале, очевидно, на той самой дорогой яхте, на которой Плющенко и Рудковская путешествуют по Средиземному морю.

Несмотря на то, что пост «заряжен» духом отцовской любви и преемственности поколений, подписчикам фигуриста он не понравился. В комментариях многие люди огорчены тем, что маленький мальчик с ранних лет кому-то что-то должен. Женщины высказываются, что это неправильная позиция в воспитании ребенка.

«Настрой ребенка с детских лет, что «ты должен» обычно приводит во взрослом возрасте к таким проблемам, как тревожность, низкая самооценка, депрессии. Нужно, конечно, не прогнозировать ребенка на плохой результат, но необходимо создать план на тот случай, если не получится», — прокомментировала одна из подписчиц Евгения, которая сама является мамой.

Instagram Евгения Плющенко
Женщины раскритиковали Евгения Плющенко за фразу «ты должен» по отношению к сыну. Фото: Instagram, @plushenkoofficial

Напомним, Рудковская и Плющенко в шутку называют своего сына Гном Гномыч. Они поставили его на коньки и готовят, как будущего покорителя чемпионских вершин в фигурном катании. Мальчик и сам говорит, что хочет быть как папа, поэтому тренировок не пропускает. В свои 6 лет ребенок уже зарабатывает миллионы, снимаясь в рекламе и участвуя в модных показах.

А как вы считаете, правильную ли установку дает сыну известный спортсмен?

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«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну
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