Крымские каникулы: 41-летняя Толкалина сравнила себя с камнем

Артистка в последние дни находится в Коктебеле.

Актриса Любовь Толкалина недавно вернулась в социальные сети после недолгого молчания. Ей пришлось взять на время паузу из-за крайне агрессивного поведения подписчиков.

В городе Ейск артисты были вынуждены в последний момент отменить спектакль «Мастер и Маргарита», в котором играет Толкалина. В те дни на границе города был усилен контроль из-за нескольких праздников, и полиция задержала автобус с труппой.

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Когда Толкалина вышла к публике, чтобы объяснить ситуацию, на нее буквально набросились и обвинили в срыве спектакля.

Спустя некоторое время Любовь, видимо, отпустила ситуацию и вернулась в интернет-пространство. Сейчас артистка находится в поселке Коктебель в Крыму, где, видимо, состоится тот самый спектакль.

В своем профиле Толкалина опубликовала несколько фотографий с солнечного полуострова. Поклонникам особенно приглянулась одна, на которой 41-летняя актриса демонстрирует стройные длинные ноги.

«Камни делают вид, что спят… небезопасно иметь дело с ними или со мной», — подписала снимок Любовь.

Позитивных комментариев и комплиментов Толкалиной долго ждать не пришлось.

«Бесконечность ног, бесконечность таланта, бесконечность души… бесконечность… бесконечность…» — отреагировал на фото поклонник артистки.

Напомним, недавно Любовь в своем блоге обратилась к хейтерам. Она отметила, что недоброжелатели придираются ко всем публикациям и специально распространяют негатив.