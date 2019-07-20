Звездный стиль

Брюки клеш и кардиган: Толкалина выбрала стильный образ на лето

Актриса также призналась, что испытывает особую любовь к нижнему белью из легких тканей.

Брюки клеш и кардиган: Толкалина выбрала стильный образ на лето
Любовь Толкалина. фото: globallookpress.com

Любовь Толкалина всегда готова к экспериментам, как в работе, так и в жизни. В 41 год актриса обладает точеной фигурой и безупречной кожей. Однако это дается ей нелегким трудом. Девушка занимается йогой и старается правильно питаться. На ее снимки в купальнике поклонники могут заглядываться часами. К тому же, звезда очень любит воду и не упускает ни одной возможности поплавать даже когда находится на гастролях.

Благодаря своей стройной фигуре Любовь носит носить любые наряды, но она отдает предпочтения легким и ненавязчивым женственным образам. В последнее время актриса облачается в платья свободного края. При этом она выбирает то спокойные, то яркие оттенки. 20 июля своим подписчикам Толкалина показала идеальный летний образ, который она подобрала.

В кадре девушка позирует в черном кардигане с запахом и глубоким декольте. Из-под него выглядывает кружевной бюстгальтер. Завершила она образ белыми брюками клеш. Такой наряд подчеркнул фигуру звезды и ее женственность. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса.

«Любовь, вы невероятно прекрасны в этом образе», «Какая леди!», «Супер! Бесподобна!», «Какая же вы красотка», «Люба, вы как всегда прекрасны!», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Толкалина призналась, что очень любит нижнее белье из легки тканей и приглушенных тонов либо черного цвета. «Шёлк, кружево ручной работы, муслин… О, боже мой, муслин! Мятный, пудровый, лиловый, жемчужно-персиковый, пурпурно-розовый, фисташковый», — стала перечислять знаменитость, рассказывая о бренде нижнего белья Carine Gilson, который ей очень нравится.

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Брюки клеш и кардиган: Толкалина выбрала стильный образ на лето
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