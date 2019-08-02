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Любовь Толкалина занялась экстремальным видом спорта

41-летняя актриса встала на доску под парусом в Таганрогском заливе.

Любовь Толкалина занялась экстремальным видом спорта
Любовь Толкалина отдыхает на юге России. Фото: Ali Magomedov/Russian Look

Актриса Любовь Толкалина вместо Турции и Средиземного моря отдыхает на севере Краснодарского края — в городе Ейске. Оттуда она опубликовала несколько красивых фотографий Азовского моря. Многие едут в Ейск, чтобы заняться вайндсерфингом — катанием по волнам на доске с парусом. 41-летняя артистка, похоже, тоже присоединилась к тем, кто ловит ветер. Спорт довольно экстремальный и требует хорошей физической формы.

Своими эмоциями она поделилась с подписчиками.

«Не лови ветер, не держи его, помоги ему тебе помогать!» — написала мантру, которая помогла ей встать на волну.

Напомним, Толкалина очень любит все, что связано с водной стихией. В этом году ей пришлось переночевать в лодке прямо в море.

А пока Любовь наслаждается Азовским морем, вокруг ее личной жизни появляются новые слухи. Совсем недавно друг музыканта Бориса Гребенщикова рассказал, что у лидера группы «Аквариум» бурный роман с актрисой. Причем, началось это еще, когда Толкалина только рассталась с режиссером Егором Кончаловским. Якобы артистка постоянно заезжает в те города, где у 65-летнего рокера концерты, чтобы встретиться с ним.

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Любовь Толкалина занялась экстремальным видом спорта
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