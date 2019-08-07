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Толкалина прервала свое молчание в соцсети

Актриса высказалась о хейтерах. Ее раздражает, что каждая личная публикация в Instagram вызывает волну негатива.

Толкалина прервала свое молчание в соцсети
Любовь Толкалина Фото: globallookpress.com

41-летняя актриса Любовь Толкалина на несколько дней ушла из Сети после неприятной истории в городе Ейск. Там должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», который в последний момент пришлось отменить. Из-за этого артистке пришлось выслушать немало оскорблений.

После нескольких дней молчания актриса вновь начала пользоваться социальными сетями. И первый свой пост в Instagram она решила посвятить хейтерам. Толкалина отметила, что до сих пор не понимает, как нужно вести профиль, чтобы не вызывать волны критики в свой адрес.

При этом совершенно неважно, что публиковать в аккаунте – расписание выступлений, снимки с репетиций или фото с ребенком.

«Если люди ненавидят все вокруг, значит – им очень плохо», — высказалась Толкалина.

Она также добавила, что на странице в социальной сети делится лишь положительными моментами своей жизни.

«Здесь я позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они у меня есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти», — обратилась к поклонникам Любовь.

Большинство подписчиков поддержали артистку, посоветовав ей не реагировать на едкие слова недоброжелателей.

Напомним, спектакль в Ейске не состоялся 2 августа. Из-за нескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Тогда автобус с актерами и декорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустили труппу, извинившись за беспокойство.

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Толкалина прервала свое молчание в соцсети
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