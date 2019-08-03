Потрясенная оскорблениями зрителей в Ейске Толкалина ушла из Сети

Накануне актриса Любовь Толкалина фотографировала Азовское море и развлекалась вайндсерфингом в Ейске, где вечером 2 августа должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита». Но уже поздно вечером того же дня опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram полный горечи пост.

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Оказывается, из-за празднования Дня ВДВ и Праздника урожая власти Ейска усилили проверки на подъезде к городу. Автобус с основной частью группы, декорациями и костюмами задержали полицейские. Так что после 22 часов тяжелой дороги все сидели на допросе. Потом всех отпустили, просто извинившись за беспокойство.

«Но страшно даже не это, а то, что я увидела и услышала в свой адрес, когда вышла к публике, для объяснения ситуации. Люди, зрители, пришедшие в театр…. кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, требовали, чтобы я вернула им деньги, кричали — позор… не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры… которые продают билеты и несут материальную ответственность. А моя задача приехать и быть готовой к спектаклю в нужное время. И я лично отвечаю только за качество моей работы. я билеты не продаю», — пишет в Сети Любовь Толкалина.

Она напомнила, что она – артистка. И так же как и зрители страдает из-за отмены спектакля. Еще раз извинившись, она попросила написать всех, кому не вернут деньги за сорванный спектакль.

«Очень тяжело переживать гнев и злость людей… которые пришли в театр….вот это было действительно страшно…столько ненависти… что-то действительно происходит у нас серьезное, если люди в одну секунду готовы потерять человеческое лицо, лишь бы только был повод…и скатиться в открытую площадную брань… я, наверное, уйду со своей странички на несколько дней… нужно как-то принять случившееся и подумать. Мир всем», — попрощалась звезда.

А как бы вы повел себя на месте зрителей?