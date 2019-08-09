За несколько месяцев до смерти Вербер сожалела, что не завела второго ребенка

Алла Вербер была одной из самых влиятельных людей в сфере моды в России. Она диктовала столичным модницам, что они будут носить каждый новый сезон. 6 августа фэшн-директор ЦУМа скоропостижно скончалась. Это повергло в шок ее родных и близких. По предварительным данным, похороны бизнесвумен состоятся в понедельник, 12 августа, в Торонто, где сейчас живут ее родные.

Друг Вербер Андрей Малахов вернулся из отпуска и первый выпуск передачи «Прямой эфир» посвятил легендарной Алле Константиновне. Как оказалось, в апреле он взял у нее большое интервью, так как собирался снять о ней фильм. Отрывки беседы с ней он показал зрителям, а также провел экскурсию по ее квартире в центре Москвы. У Вербер осталась дочь Екатерина от первого брака. Она успела подарить своей маме трех внуков.

В последнем телевизионном интервью бизнес-леди призналась, что мечтала завести еще детей, но у нее не получилось этого сделать.

«Я всю жизнь хотела быть мамой хотя бы троих детей. У меня была мечта. Ну не сложилось у меня в молодости, нес кем было, карьера была. Некогда мне было думать о втором ребенке. Я хотела построить свою карьеру и быть независимой. И мне очень жаль, что я не родила больше детей. И я благодарна своей дочери, что она практически воплотила мою мечту. Я бабушка настоящая. Я люблю, когда меня называют бабушкой. Я люблю встать утром и готовить завтрак своим девочкам. Учить их, гулять с ними. Для меня это большая радость», — рассказала Алла незадолго до смерти.

Напомним, что она была очень близка с наследницей. Екатерина унаследовала от мамы не только красоту, но и чувство стиля. В народе ее даже прозвали русской Пэрис Хилтон, так как девушка всегда безупречно выглядит. Смерть матери потрясла Екатерину. Первое время она даже ничего не рассказывала о трагедии своей бабушке Татьяне Абрамовне. Семья переживает, что 85-летняя женщина не переживет потери дочери.