Малахов рассказал, как незадолго до смерти у Вербер разбилось зеркало

Телеведущий отметил, что знакомые до последнего надеялись, что это было к счастью, но все вышло наоборот.

Алла Вербер внезапно скончалась на отдыхе в Италии 6 августа. Почти сутки за ее жизнь боролись врачи, но спасти женщину им не удалось. По предварительной версии, у фэшн-директора ЦУМа случился анафилактический шок, который спровоцировал инфаркт. Известно, что королева кутюра отведала морепродукты в ресторане перед тем, как ей стало плохо. Однако точную причину смерти эксперты назовут после вскрытия.

Четвертый день не только родные, но и звезды шоу-бизнеса оплакивают Вербер, которая для многих стала очень близким человеком. Двери в домах артистов всегда были открыты для светской львицы. Андрей Малахов тоже близко дружил с Аллой Константиновной. Новый выпуск передачи «Прямой эфир» он посвятил ей. По словам телеведущего, последний раз он был у нее дома в апреле этого года.

«Она делала ужин у себя дома. Мы с супругой пришли очень поздно, когда большая часть гостей уже разошлась. В гостях был еще Иосиф Пригожин с Валерией, Игорь Крутой. Когда мы вошли, то огромное зеркало, которое висело в ее прихожей, рухнуло и разбилось на мелкие кусочки. Была такая неловкая пауза. Алла пошутила, что это к счастью. И все думали все это время, до того как услышали трагическую новость, что действительно это зеркало разбилась к счастью», — поделился Малахов.

Он признался, что собирался сделать фильм «Один день с влиятельной женщиной», но судьба распорядилась иначе. Теперь телеведущий собрал отрывки из ее интервью, чтобы показать, о чем мечтала фэшн-дива, как она жила. Малахов показал ее роскошную квартиру. Он напомнил, что Вербер не боялась быть смешной и смогла подружиться не только с именитыми модельерами, но и стать популярным блогером.

Напомним, что похороны директора ЦУМа должны состояться в Торонто, где она долгое время жила. По некоторым данным, церемония прощания намечена на понедельник, 12 августа. Многие артисты расстроились, так как не смогут приехать в Канаду на похороны Вербер.