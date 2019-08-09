Съемочная группа Андрея Малахова побывала в квартире, где жила Вербер

За несколько месяцев до смерти бизнесвумен, телеведущий взял у нее интервью.

Алла Вербер ушла из жизни 6 августа. Известной бизнесвумен стало плохо на курорте в Италии. Известие о смерти фэшн-директора ЦУМа потрясло всех ее родных и близких. Для многих артистов она была частью семьи. Андрей Малахов, к примеру, не раз бывал у нее дома на праздниках и не только. За несколько месяцев до трагедии он взял у Аллы интервью, так как планировал снять про нее фильм.

«Я девочка из Санкт-Петербурга. И я эмигрировала в 86 году от туда. И путь мой очень долгий. Я эмигрировала, жила в Европе, Италии, Австрии, а потом приехала в Канаду, Монреаль. Конечно, я начала свою карьеру с 18 лет. Работала продавцом, была и ниже должность, тогда она называлась помощник продавца. Я не знала ни английского языка, ни итальянского, поэтому трудилась бесплатно, чтобы показать, что я могу. И теперь, когда я беру людей на работу, то я их проверяю, на что они способны. В своем возрасте я уже человека вижу насквозь», — делилась Вербер.

Команда Малахова в апреле этого года побывала в квартире королевы кутюра на Тверском бульваре. По словам телеведущего, там все было обставлено с огромной любовью. «Квартира, на самом деле, 200 метров. Живу я здесь уже 20 лет», — рассказывала Алла. Она показала роскошную гостиную с камином и большим диваном. По словам женщины, там она собиралась с близкими вечерами. Окна комнаты выходят на Тверской бульвар.

«Здесь все предметы, которые вы видите, из дома, Санкт-Петербурга. Здесь нет ничего случайного. Все кроме рояля, осталось от бабушки с дедушкой», — отмечала Вербер.

Она провела экскурсию по квартире, показав небольшую спальню с кроватью, застеленную белоснежным бельем. Также там стоял туалетный столик с кремами, зеркалом и расческой, словно сделанной из серебра.

А в ванной бизнесвумен стоит беговая дорожка, где она сжигала калории по утрам. Хотя чаще всего тренажер просто напоминал своей хозяйке, что нужно заниматься собой.

Кухня у Алла совмещена с залом, где стоит большой обеденный стол. Там она любила устраивать застолья для гостей.