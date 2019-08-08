«Это ее воля»: Бледанс выразила мнение о похоронах Вербер в Торонто

Алла Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни. Фэшн-директор ЦУМа отдыхала в Италии, когда внезапно ей стало плохо. Врачи позже диагностировали аллергическую реакцию, ставшую причиной отказа всех органов, последующего инфаркта и смерти. Близкие бизнесвумен утверждают, что ее здоровье подорвало заболевание. Скорее всего, они имеют в виду воспаление легких, которое она перенесла два раза за последний год.

Внезапная смерть королевы кутюра повергла в шок не только ее родных, но и друзей. Вербер близко общалась со многими представителями шоу-бизнеса, не говорят о моделях и дизайнерах со всего мира. По последним данным, похороны бизнес-леди состоятся в Торонто, где она долгое время жила. Многие хотели бы проститься с ней, но приехать в Канаду не так просто. Только для того, чтобы сделать визу уйдет не одна неделя.

Известный продюсер Иосиф Пригожин огорчен из-за того, что не сможет побывать на похоронах Вербер. Пропустит это событие и Эвелина Бледанс, которая сейчас отдыхает в Турции с сыном Семеном. Однако она уверена, что сама Алла Константиновна хотела, чтобы ее тело предали земле не в России.

«Наверняка, это была ее воля, чтобы ее похоронили там. Она не хотела, чтобы была какая-то толпа. Только самые близкие. Чтобы все запомнили ее такой, как на страницах журналов, а не видели в гробу. Человек хочет оставить о себе такую память. Это ее воля», — высказалась артистка.

Бледанс призналась, что для многих Вербер была иконой стиля. Ей хотели подражать, так как выглядела она всегда безупречно. По словам актрисы, бизнесвумен даже сравнивали с Моникой Беллуччи. «Алла была именно породистой», — подчеркнула она. Вспомнила Эвелина и как ее подруга постоянно заботилась о своей маме, водила ее в театр, а также женщина приобщала и внуков к искусству.

По словам звезды, она не так давно пересеклась с Вербер в гримерке одного из телешоу. Женщина носила с собой сундучок с фамильными украшениями. Это восхищало Бледанс. О чем еще рассказала артистка, читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.