Матери Аллы Вербер не сообщили, что дочери нет в живых

Родственники до сих пор не сообщили 85-летней матери фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Татьяне Абрамовне, что ее дочери нет в живых. Они боятся, что сердце женщины просто не выдержит. Известно, что Татьяна Абрамовна сейчас вместе с внуками находится в Торонто. В этот канадский город она эмигрировала еще в семидесятых годах прошлого века. Впрочем, рано или поздно родственникам придется сказать о трагедии с Аллой Вербер ее матери. Скорее всего, она прилетит в Россию на похороны.

Ранее в беседах с журналистами Алла Вербер подчеркивала, что именно родительница привила ей чувство стиля. Она красиво одевала будущую бизнесвумен, водила ее на постоянной основе в фотоателье. Как рассказывала Вербер, она никогда не жаловалась на усталость, как многие нынешние дети.

Между тем в недалеком будущем именно матери, а также дочери предстоит поделить имущество бизнесвумен. Известно, что ее квартира на Тверском бульваре в столице стоит бешеных денег. В апартаментах очень много дорогих картин. Стоимость жилья превышает сто миллионов рублей, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Алла Вербер скончалась в Италии от инфаркта. Она отдыхала здесь в последние дни. Бизнесвумен каталась на велосипеде и загорала. Плохо ей стало после того, как она съела рыбное блюдо в одном из ресторанов. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но спасти звезду не смогли.