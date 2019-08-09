Арбенина объяснила, почему ни на кого не подписывается в Instagram

Певица Диана Арбенина, сочинившая песню про Instagram, рассказала своим подписчикам, почему она сама ни на кого не подписана в этой социальной сети. 45-летняя артистка завела свою страничку довольно давно, активно делает публикации и «сториз», собрала 300 тысяч фанов, следящих за ее жизнью, но у самой в подписках только аккаунт группы «Ночные снайперы». И рокершу уже не раз спрашивали — почему так?

«Дело здесь не в снобизме, мне не свойственном, и, отнюдь, не в равнодушии. Победам друзей я радуюсь без ленты и публичных постов. Подвиги и копошения недругов меня не волнуют в принципе. Встречи с людьми, с которыми суждено встретиться, происходят вне социальных сетей», — объяснила Диана.

Причина того, что певица не подписывается на других пользователей, по ее словам, состоит в том, что у нее собственная жизнь кипит настолько бурно, что на наблюдение за чужими просто нет времени. Недавно она отметила, что к своим 45 годам уже построила дом, воспитала детей и посадила дерево. И не смотря на огромное количество дел и забот, Арбенина признается, что хотела бы еще одного ребенка.

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А у вас больше подписчиков или собственных подписок в социальной сети?