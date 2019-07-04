Арбенина показала свой загородный дом Андрею Малахову

Диана Арбенина 6 июля отметит 45-летие. Она является одной из самых загадочных артисток на российской эстраде. Даже своим друзьям певица редко рассказывает о личной жизни. В 2010 году из поездки в США она вернулась домой с детьми — двойняшками Артемом и Мартой. Девушка воспитывает их самостоятельно. Она запрещает малышам заводить аккаунты в соцсетях. Накануне своего юбилея звезда дала откровенное интервью Андрею Малахову.

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Телеведущий побывал в особняке Арбениной. Он пришел в гости к певице с цветами. За высоким кирпичным забором его ждали дети артистки. Малахов подарил Марте футбольный мяч, а Артему конструктор. Первым делом малыши отправились на небольшой участок, где можно поиграть в футбол. Дочка звезды призналась, что ее любимый футболист Криштиану Роналду.

«Очень странно, но она играет в футбол лучше, чем он (Артем) почему то», — подметила Диана. «Они очень на меня похожи, но сейчас смущаются. Обычно они так себя не ведут. Они крутятся здесь волчками», — призналась певица.

На участке также стоит батут, растут пионы, есть столик для пинг-понга и беседка. «Весь прошлый год я делала тут ремонт. Фанаты подарил мне собаку и я решила, что должна купить дом. Ну куда ее деть? И мы решили построить студию. Вместо того, чтобы построить маленькую студию, мы построили вот такой дом! Тут даже жить можно», — рассказала артистка. Раньше она снимала квартиру в Москве, но теперь у нее есть даже свой кабинет, где она работает и читает книги.

По словам Арбениной, студия еще достраивается, но она уже там репетирует. «Деньги на нее мы собирали. Был кирпич — лот. Их покупали. Когда все будет готово, на стене из кирпичей появятся фамилии тех людей, которые их купили. Я сама купила пару кирпичей, подумала, что там могут быть имена моих друзей, которых уже нет и по которым я тоскую», — объяснила артистка.

Она также угостила шашлыками ведущего, которые они отведали в беседке. За трапезой Диана поведала Малахову, как смогла побороть зависимость от наркотиков. По ее словам, она долго не могла это сделать, но однажды пропустила концерт и увидела дверь заваленную цветами. «Я осознала, что меня ждет. Это смерть и это жутко», — призналась Арбенина.

В особняке певицы все сделано в спокойных тонах. «Мне нужен был монохром, чтобы отдыхать от всего», — отметила она. На первом этаже расположена гостиная и кухня. Диана сама варит кофе в турке. На втором этаже есть кабинет с небольшой библиотекой.

По словам звезды, пока она еще не разобрала все вещи, поэтому все свалено в кучу. В будущем Арбенина планирует навести порядок, так как в кабинете любит проводить время.

У каждого из ее наследников есть по комнате, где они хозяйничают. А в ванной комнате на графитной стене певица любит оставлять им послания с цитатами дня.