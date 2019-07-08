Арбенина призналась, что хотела бы еще одного ребенка

Диана Арбенина, которая воспитывает 9-летних близнецов Артема и Марту, призналась, что хотела бы еще одного ребенка. По словам 45-летней певицы, она уже пару лет думает об усыновлении.

«Дети согласны. Но пока эти мысли у меня на паузе — очень много хлопот с юбилейными концертами», — рассказала Арбенина в интервью «Комсомольской правде».

Певица также призналась, что, несмотря на детей, в последнее время она особо остро чувствует одиночество. По ее словам, раньше у нее были «увлечения и влюбленности», и она не задумывалась о том, что семейные ценности – это главное.

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«В общем, в моей жизни наступила новая пора. Я остепенилась. И желание встретить человека, который станет моим любимым, моим другом, моим союзником очень сильное и полноценное. Но все сложно, конечно…», — отметила Диана.

По словам певицы, у нее никак не получается встретить своего человека. Она рассказала, что приходит по вечерам домой, пьет свой «одинокий чай», ложится спать и думает: «Вот еще один день прожит, и в нем опять не случилось чего-то главного».

Искать любовь на сайтах знакомств артистка не хочет. По ее словам, там возможны только «мимолетные инфантильные отношения», а это – не для нее. Тем не менее, Диана настроена оптимистично. «Я уверена, что все будет хорошо. Возможно, тот, кто мне нужен, читает это и уже готов идти навстречу», — заключила она.

8 июля Диана Арбенина отметила 45-летие. Ее поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Певице пожелали и дальше творить и радовать поклонников новыми песнями и концертами.

Ранее артистка рассказывала, что причиной ее одиночества стала выбранная профессия. Кроме того, встретить возлюбленного ей мешает непростой характер. Диана Арбенина назвала себя «очень сложной и невыносимой».