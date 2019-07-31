«Что дальше?»: Арбенина подытожила, чего добилась к 45 годам

Певица выполнила три заповеди настоящего мужчины и даже больше.

Диана Арбенина посадила на своем участке вишню. Видео появилось на странице рокерши в Instagram. В подписи к ролику певица отметила, что дом она построила, двойняшек родила, вот и дерево подоспело — всего, вроде, достигла. «Что же делать дальше?»

«Все говорят, а я — делаю», — сказала 45-летняя исполнительница во время закапывания саженца. — Вишню люблю больше, чем черешню. Вишня такая кислая, как моя жизнь… Шучу».

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Напомним, ранее Арбенина устроила для Андрея Малахова экскурсию по своему загородному дому. Она призналась, что раньше жила в арендованной московской квартире, но потом один из фанатов подарил ей собаку. После этого было решено построить частный дом, и весь прошлый год певица делала ремонт. Так что она ничуть не кривит душой — все заповеди для настоящего мужчины певица выполнила. Посаженная во дворе вишня стала последним штрихом.

Вы тоже считаете, что за свою жизнь мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына?