Дети помогли Арбениной пережить болезненную ночь

Певица Диана Арбенина похвасталась в Instagram, что не зря девять лет растит своих детей-двойняшек Артема и Марту. Лидер «Ночных снайперов» призналась, что наследники стали ее самыми близкими друзьями, как она и мечтала все эти годы.

В ночь на 6 августа она вернулась домой после фестивалей, но уснуть не смогла — певице стало плохо из-за смены часовых поясов. И в этот трудный час любящие дети пришли ей на помощь.

«В доме было тепло, а меня бил озноб. И эти два маленьких существа всю ночь прижимали меня к себе и по очереди спрашивали: «Мам, тебе уже не так холодно?». А потом продолжали рассказывать о своих летних подвигах, которым, слава богу, не было конца», — рассказала Диана.

Певица призналась, что, несмотря на ее состояние, это была счастливая ночь. Напомним, Арбенина растит детей без мужа. Семья живет в загородном доме в Подмосковье. Недавно артистка посчитала, что выполнила все заповеди настоящего мужчины: дети у нее есть, дом построила, даже дерево посадила.

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Вы тоже считаете, что дети — это счастье?