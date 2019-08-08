Лиза Галкина выбрала купальник любимого дизайнера Рудковской

Алла Пугачева и Максим Галкин это лето проводят в Юрмале, по уже сложившейся традиции. Там они могут гулять по побережью, а также общаться с друзьями. Примадонна в этом году продолжила снимать серию забавных роликов с Лаймой Вайкуле, а дети супругов Лиза и Гарри с удовольствием растут не по дням, а по часам, поэтому родители с трудом успевают снимать их перлы. К примеру, не так давно пятилетняя Лиза придумала свой смартфон, который просто нарисовала на бумаге.

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Обычно трогательными и порой забавными видео с наследниками делится Галкин. Однако на этот раз редким фото дочки поделилась Пугачева. Она запечатлела девочку в красном купальнике с вырезом и рюшами. Также на голове Лизы красовалась белая резиновая шапочка для купания. Как известно, плаванием она занимается не меньше двух лет и в воде себя чувствует, как в своей стихии. Примадонна поблагодарила дизайнера за стильный наряд дочки.

«Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая NATAYA KIM», — написала она.

Поклонники в очередной раз восхитились красотой девочки. Многие отметили, что она с каждым разом становится все больше похожа на свою маму. «Копия Алла ! Красивая девочка», «В балет надо… все данные есть», «Красивая маленькая мисс, похожая на маму!», «Какая прелестная и умная девочка!» — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что купальники Натальи Ким очень любит Яна Рудковская. Отдыхая в Италии, она продемонстрировала ни один экземпляр бикини из коллекции этого дизайнера. Также покупает купальники этой марки модель Наталья Водянова. К слову, продаются они обычно в комплекте для мамы и дочки. И стоимость их немаленькая — в среднем 22 тысячи рублей.

А вам нравится новый купальник Лизы Галкиной?