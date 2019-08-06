«Товар штучный!»: Лиза Галкина «изобрела» смартфон XS 12

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал видеозапись, где главным действующим лицом стала его пятилетняя дочь Лиза. Девочка изобрела, как отметил ее отец, смартфон XS 12. «Звездный эксклюзив. Товар штучный!» — заявил юморист.

На кадрах видеозаписи можно увидеть Лизу Галкину, которая рассказывает о своей новинке, которую она изобразила на бумаге. «А у меня четыре игры есть. Вот тарзанка. Вот перевязать куколку. Вот шапку разукрашивать. Вот ворону…» — говорит девочка.

«То есть ты сама сделала себе телефон, да, смартфон?» — спросил дочь ведущий. В это время Лиза Галкина продолжает рассказывать о своем изобретении: «Здесь я могу писать все что угодно. Здесь даже есть маленькие стрелочки».

«Как им пользоваться, покажи?» — продолжил расспрос Максим Галкин. «Я могу смотреть и ездить. Вот как им пользоваться. Выбираешь игру, какую ты хочешь. Нажимаешь вот на эту кнопочку. Выходит, вот эта черненькая. На черненькую нажимаешь», — говорит дочь телеведущего.

«Прекрасно. Ты будешь получать патент на этот телефон?» — спросил Галкин Лизу. «Нет. Это мой собственный телефон, и я ничего не буду продавать», — заявила девочка. В конце ролика показан «второй день с момент изобретения». «Вот камера наша. Вот фонарь», — продолжила рассказ Лиза Галкина. «Телефон все больше и больше», — резюмировал Максим Галкин.