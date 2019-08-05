Пугачева с мужем и с Вайкуле расположилась в Юрмале на «звездном балкончике»

На фанатской страничке Аллы Пугачевой появился снимок, на котором певица в обществе своего супруга телеведущего Максима Галкина и близкой подруги Лаймы Вайкуле находится на концерте оперной певицы Хиблы Герзмавы. Выступление состоялось на днях в латвийской Юрмале.

Пугачева с мужем и Вайкуле во время выступления находились на так называемом «звездном балкончике». Судя по снимку, все счастливы. Подруги улыбаются и с радостью позируют фотографам. Примадонна при этом подняла вверх указательный палец.

Отметим, что Алла Пугачева уже несколько лет приезжает летом в Юрмалу. На рижском взморье она вместе с Максимом Галкиным снимает шикарную виллу. Звездам очень нравится проводить время в Дзинтари — это престижный район города. Морской воздух положительно сказывается на здоровье семидесятилетней Аллы Пугачевой.

Добавим, что во время отдыха Максим Галкин совмещает приятное с полезным. К примеру, около месяца назад он дал концерт в Юрмале, а недавно ездил по городам Латвии и Литвы с выступлениями. Заскочил юморист и в российский Светлогорск, который расположен в Калининградской области. Там на концерте его также встретил полный зал поклонников.